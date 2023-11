Enrico Papi, stop al suo programma: la decisione di Mediaset

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso una decisione drastica per quanto riguarda il destino del nuovo programma di Enrico Papi, Tilt – Tieni il tempo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Stop temporaneo al nuovo programma di Enrico Papi su Mediaset. Il celebre conduttore avrebbe dovuto fare ritorno in tv con un reality show tutto nuovo: Tilt – Tieni il tempo. In ogni modo, nel corso delle ultime ore, sarebbero emerse alcune problematiche che potrebbero ostacolare la messa in onda del nuovo format in prima serata di Italia 1.

Il nuovo programma televisivo, che avrebbe dovuto essere trasmesso in onda in prima serata su Italia 1 a novembre, potrebbe subire un altro rinvio previsto per il mese di dicembre. A diffondere questa clamorosa segnalazione è stato Davide Maggio attraverso il suo account social. Queste sono le parole riportate nella nota:

Mediaset rinvia un altro titolo previsto e annunciato per l’autunno 2023, ormai alle battute conclusive. Tilt – Tieni il Tempo, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi, slitta al nuovo anno. Inizialmente previsto da metà novembre, poi posticipato a dicembre, Tilt non vedrà la luce prima del 2024.

Le puntate del nuovo programma condotto da Enrico Papi sarebbero già state registrate; si vocifera persino che potrebbe essere considerata l’idea di fare puntate extra, qualora il format trovasse un risultato positivo. In ogni modo, una cosa è certa: i telespettatori dovranno attendere ancora per guardare Tilt in onda su Italia 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Papi (@enricopapiofficial)

Tilt – tieni il tempo: il nuovo programma di Enrico Papi

Nel frattempo, è stato svelato qualche retroscena sul format. Tilt sarà un gioco musicale in cui i concorrenti, divisi in squadre, dovranno affrontare delle sfide. Inoltre, saranno presenti personaggi famosi all’interno dello studio. Tra i volti famosi troviamo quello di Beppe Vessicchio, Elisabetta Canalis e Manuela Arcuri.