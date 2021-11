Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Enzo Iacchetti che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre conduttore era all’asta mondiale del tartufo quando ne ha fatto cadere uno per terra. L’alimento era stato venduto qualche minuti prima per più di 5100 euro. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tra i presentatori della dodicesima edizione dell’asta mondiale del tartufo c’era anche Enzo Iacchetti. Durante la prestigiosa manifestazione , il celebre conduttore si è reso protagonista di una gaffe lasciando di stucco tutti i presenti. Infatti l’uomo ha fatto cadere a terra dal vassoio che teneva in mano un tartufo bianco.

Il prestigioso alimento in questione aveva un costo non poco alto: il valore era rispettivamente di 5100 euro. Non è tutto. Pochi istanti prima, il tartufo era stato venduto ad uno degli acquirenti presenti in sala. Alla luce del suo piccolo inconveniente, con queste parole l’amico di Ezio Greggio ha commentato:

Non si preoccupi, non si è rotto. Non è che avete un po’ di scotch?

Enzo Iacchetti ironizza sulla caduta del tartufo

Per superare l’imbarazzo che si era creato in sala, ad Enzo Iacchetti non è restato altro che scherzare sull’accaduto e tranquillizzare il proprietario del tartufo. In questo modo il conduttore ha ironizzato:

Il signore è talmente un uomo di classe, che il tartufo sarà più buono degli altri.

Insomma, Enzo Iacchetti con la sua capacità di essere ironico, è riuscito a sdrammatizzare la situazione. Infatti in un secondo tempo, il conduttore ha concluso dicendo: