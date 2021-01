L’Eredità, stupore per il nuovo campione, in tanti lo hanno riconosciuto. La conferma di Flavio Insinna sulla sua identità arriva poco dopo

Il nuovo campione del preserale di Rai 1, l’Eredità, è Rocco. Nella puntata di sabato 23 gennaio, l’uomo ha battuto il giovane campione Leonardo nell’ultima manche del gioco acquisendo il titolo di campione per poi accedere al gioco finale, la ghigliottina. Un dettaglio, però, non è passato inosservato agli spettatori più fedeli del programma e al padrone di casa, Flavio Insinna.

Sabato 23 gennaio, in una nuova puntata dell’Eredità è stato acclamato il nuovo campione Rocco che ha rubato il titolo al giovane campione Leonardo. All’inizio della puntata, durante la presentazione dei nuovi concorrenti, il padrone di casa ha sottolineato il ritorno di Rocco nel programma dopo 10 anni dalla sua prima partecipazione.

Torna dal 2011.

Esordisce così Flavio Insinna alla presentazione del nuovo concorrente all’inizio della puntata, per poi concludere la serata, alla fine della ghigliottina con queste parole:

Campione nel 2011, campione nel 2021.

Ribadisce, quindi, il ritorno in gara del campione 10 anni dopo dalla sua prima partecipazione al programma.

Nonostante Rocco, nuovo campione del preserale di Rai 1, abbia strappato il titolo al giovane Leonardo, non è riuscito comunque a risolvere la parola del gioco finale, la ghigliottina.

Rocco quindi non è riuscito a portarsi a casa il montepremi di 7.500 euro, ridotto dopo le cinque coppie di parole. Alla fine, tuttavia, il termine del gioco finale non era cavallo come da lui scritto ma sporco.

La presenza del nuovo campione Rocco nel programma l’Eredità non è passata inosservata ai tanti spettatori fedeli del programma condotto dal padrone di casa Flavio Insinna. La puntata del 23 gennaio anche se non ha visto la vittoria di Rocco si è chiusa con i saluti del presentatore al pubblico e alle professoresse Ginevra e Sarah.

Dopo 10 anni Rocco torna nel quiz show di Rai 1, l’Eredità

Ora Rocco è il nuovo campione dell’Eredità e, anche se non è riuscito a portarsi a casa il montepremi della ghigliottina, avrà sicuramente altre occasioni per ritentare la fortuna se riuscirà a mantenere il titolo di campione.