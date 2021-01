L’Eredità, Massimo Cannoletta: svolta clamorosa nella sua vita

Nella vita non è quasi mai semplice cambiare sentiero, avventurarsi in luoghi inesplorati, in sfide mai affrontate prima. Ma se il desiderio che ti muove, e ti spinge a dare il meglio di te, è più grande, allora puoi comunque farcela. Massimo Cannoletta docet. Il supercampione de L’Eredità, il popolare quiz game trasmesso su Rai Uno nella fascia preserale, ha tenuto incollati allo schermo migliaia di telespettatori, che di giorno in giorno, di puntata in puntata si sono sintonizzati sulla rete ammiraglia del servizio radiotelevisivo pubblico.

Massimo Cannoletta: bagaglio culturale vastissimo

Nello show condotto da Flavio Insinna, Massimo Cannoletta ha dato continuamente prova di avere un bagaglio culturale vastissimo. La capacità di spaziare da un argomento all’altro, con una disinvoltura disarmante, ha impressionato tutti, a partire dallo stesso padrone di casa, che a più riprese gli ha tributato complimenti.

Competenze messe in mostra

Oltre alla questione puramente economica (non certamente di secondo piano, anzi!), L’Eredità ha avuto la funzione di mettere in mostra le eccellenti competenze di Massimo Cannoletta. Chi lo ha seguito nel corso dei vari appuntamenti si è profondamente appassionato alle sue vicende.

Quelle di un professore (sebbene lui preferisca definirsi divulgatore), un mestiere talvolta declassato o comunque non apprezzato quanto meriterebbe. Il contributo apportato alla comunità dalle nuove generazioni dipende anche dal percorso formativo. La figura dell’insegnante riveste un ruolo cruciale, perciò ben vengano menti di tale acume.

Parte la collaborazione

Oggi, il campionissimo de L’Eredità ha intrapreso un’esperienza inedita, collaborando con il settimanale Gente. Tra le pagine del periodico curerà una rubrica fissa, denominata “In viaggio con Massimo Cannoletta”.

In viaggio con Massimo Cannoletta

Quasi superfluo sottolineare come i suoi pezzi abbiano già riscosso ampia notorietà. Avrà l’opportunità di viaggiare con i lettori nella conoscenza e nell’arte – ha commentato – e nella bellezza, che spesso si cela nel nostro sguardo: basta solo cercarla.