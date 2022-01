Per la prima volta, Michelle Hunziker spegne 45 candeline senza Tomaso Trussardi, la foto in lacrime sui social

Nella giornata del 24 gennaio 2022 ricorreva un evento speciale per Michelle Hunziker. Si tratta de suo compleanno, in particolare il primo senza Tomaso Trussardi. La conduttrice svizzera si è mostrata sui social in lacrime, commossa da tutti gli auguri ricevuti.

Michelle Hunziker torna al centro della cronaca rosa. Di recente sui social non si fa altro che parlare della separazione con Tomaso Trussardi. Il giorno 24 gennaio 2022 per la conduttrice è stato un giorno speciale. Si tratta del suo compleanno, quest’anno un po’ particolare in quanto è il primo senza Tomaso Trussardi.

Nonostante siamo passate alcune settimane da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, tale vicenda continua a far rumore sui social. Tuttavia le voci circolano velocemente sul web anche nel giorno del compleanno della conduttrice svizzera.

Infatti, il 24 gennaio 2022 l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha compiuto 45 anni. In occasione del suo compleanno, numerosi sono stati gli auguri da parte di amici e familiari. Alla luce di questo la stessa conduttrice si è mostrata sul suo profilo Instagram in lacrime. Queste sono state le sue parole:

Tutto questo amore mi sta commuovendo.



La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Dopo ben 10 anni di matrimonio, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. A darne l’annuncio sono stati loro stessi attraverso un comunicato stampa il quale riporta:

Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Gli auguri di Aurora Ramazzotti a sua madre

Per la prima volta, quest’anno Michelle Hunziker ha spento 45 candeline senza Tomaso Trussardi. Malgrado ciò, numerose sono state le persone pronte a sostenerla sui social, la prima in assoluto sua figlia Aurora Ramazzotti. Per augurare buon compleanno a sua madre, quest’ultima ha pubblicato una foto sulle sue Instagram Stories in cui ha scritto: