Ex concorrente fa una rivelazione su Rosalinda e Dayane: “Potrei aver visto qualcosa”

Ex partecipante del Grande Fratello Vip 5 lascia intuire di aver visto qualcosa tra Rosalinda e Dayane

Ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 lascia intendere di aver visto succedere qualcosa tra Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello. Lei è, al momento, l’ultima eliminata del reality show di Canale 5, prolungato fino al prossimo febbraio.

Rosalinda e Dayane: dinamiche sconvolte

Stiamo, ovviamente, parlando di Sonia Lorenzini, ex protagonista di Uomini e Donne, la quale, sebbene sia rimasta nella Casa poche settimane, ha sconvolto le dinamiche. Prima gli screzi con Tommaso Zorzi, quindi il presunto intreccio amoroso con Mario Ermito.

Info top secret

La notte dello scorso 27 dicembre, mentre era ancora nella Casa di Cinecittà, Sonia avrebbe visto un “sospetto” avvicinamento tra Rosalinda e Dayane. Attraverso una clip caricata su Instagram si è voluta prendere una rivincita contro le Rosmello. Prego? Sì, le ammiratrici delle due partecipanti del programma, cui la Lorenzini attribuisce parte della responsabilità della sua eliminazione. Difatti, ha reso noto di essere in possesso di una interessante informazione, non ancora condivisa.

Le pare di aver capito che il contributo alla sua estromissione dal gioco lo abbiano dato in misura rilevante le Rosmello brasiliane, che hanno pensato fosse stata lei a dividere la coppia. A loro desiderava dare una comunicazione: laddove e se la notte del 27 dicembre lei avesse visto qualcosa non lo sapranno mai. A che cosa fa riferimento? È sul serio avvenuto uno sviluppo tra Dayane e Rosalinda o il suo è un tentativo di far rosolare le telespettatrici?

Ponti tagliati

Proprio nel corso della puntata del GF Vip che ha decretato l’abbandono di Sonia, la coppia di amiche ha tagliato i ponti. Talmente inseparabili da lasciar presagire stesse per nascere una love story, durante l’appuntamento serale le ragazze hanno avuto un acceso battibecco, dati i pettegolezzi nati a riguardo di un flirt tra Ermito e Rosalinda, smentito dalle parti chiamate direttamente in causa.

Rosalinda e Dayane: guerra e pace

Appena conclusa la puntata, furiosa, la Del Vesco ha deciso di lasciare il letto che condivideva con la Mello e di andare a dormire in camera con Tommaso Zorzi. A distanza di alcuni giorni, le co-inquiline avrebbero avuto un riavvicinamento.