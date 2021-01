La Pupa e il Secchione, qual è il cachet dei concorrenti? Le cifre sono inaspettate

Dopo tanta attesa è tornato in onda su Italia Uno La Pupa e il Secchione e Viceversa. Al comando del programma quest’anno è il comico Andrea Pucci che ha rimpiazzato l’ormai ex padrone di casa Paolo Ruffini. E con il ritorno del programma sulle reti Mediaset è cresciuta la curiosità dei telespettatori riguardo il cachet percepito dai concorrenti.

Giovedì 21 gennaio 2021 è tornato in onda uno dei programmi più amati delle reti Mediaset, La Pupa e il Secchione e Viceversa. Uno dei ritorni più attesi dei palinsesti televisivi che ha richiamato la curiosità dei telespettatori del programma riguardo i nuovi concorrenti.

Ed è proprio la curiosità per i nuovi concorrenti che ha spinto il pubblico a domandarsi quanto sia il cachet percepito dai protagonisti del programma. Ad oggi non ci sono notizie attendibili, ma sono state rese note delle indiscrezioni a riguardo.

Il cachet dei concorrenti de La Pupa e il Secchione

Dal momento che non ci sono notizie ufficiali riguardo il guadagno dei concorrenti nel programma, sono state fatte delle ipotesi. Infatti, voci di corridoio hanno affermato che mediamente un concorrente de La Pupa e il Secchione riceva meno di 2 mila euro per 15 giorni di partecipazione al reality. Il tutto, dunque, viene calcolato in base alla permanenza della pupa o del secchione all’interno del programma.

Sicuramente una delle trasmissioni più amate dal pubblico ma anche fortemente criticata, La Pupa e il Secchione si presenta come una trasmissione leggera e spensierata con lo scopo di riportare sorrisi soprattutto in questo periodo.

A rendere poi tutto più speciale è la comicità di Andrea Pucci e di Francesca Cipriani che insieme rendono il programma sicuramente più esilarante. Nonostante le critiche, comunque, gli ascolti parlano chiaro. Il reality è sicuramente uno dei format più apprezzati della tv italiana e delle reti Mediaset .