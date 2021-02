Ex gieffina minacciata di morte: “Ho paura ad uscire di casa”

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, la vita dell’ex gieffina Carlotta Dell’Isola è cambiata molto. L’ex concorrente di Temptation Island ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Novella2000’ in cui ha stupito tutti con una rivelazione shock. Scopriamo di cosa si tratta.

Per chi non la conoscesse, Carlotta Dell’Isola è stata protagonista, insieme al fidanzato Nello, dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la partecipazione al reality, si sono aperte le porte del Grande Fratello Vip dal quale è uscita qualche settimana fa. Ma dopo la fine della partecipazione al GF Vip la sua vita è drasticamente cambiata.

A rivelarlo è lei stessa in un’intervista al settimanale ‘Novella2000’ in cui ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno stupito tutti. Infatti, complici alcuni pensieri rivelati riguardo il comportamento di Andrea Zenga, l’ex gieffina ha ricevuto delle minacce di morte ed è ora costretta a rimanere in casa per la paura.

Dunque, le parole su Andrea Zenga, sul quale l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola si è espressa dopo l’uscita dal GF Vip, l’hanno fatta finire al centro di alcune polemiche. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Prima di entrare nella Casa io e Andrea ci eravamo promessi di supportarci a vicenda. È un ragazzo perbene, di sani principi, non mi permetterei mai di giudicarlo. Ma ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettata.

Ovviamente Carlotta non può che riferirsi alla nomination ricevuta da parte dell’ex inquilino che ha contribuito alla sua eliminazione dal reality. Continuando con il suo racconto, l’ex gieffina afferma:

Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave.

Invece le sue parole non sono per niente piaciute ai fan del figlio di Walter Zenga, che hanno ben pensato di lanciare critiche alla ragazza fino arrivare addirittura alla minaccia di morte. Conclude così il suo racconto Carlotta Dell’Isola: