Ex gieffina si prepara al debutto come attrice

Selvaggia Roma diventa attrice e per l'occasione torna al suo vero nome 'Sabrina Haddaji'

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, nuove porte si aprono per Selvaggia Roma. L’ex gieffina, infatti, è pronta a debuttare come attrice. Sarà dunque la protagonista del docufilm Napule, diretto dal regista cult amato da Quentin Tarantino, Enzo G. Castellani. Per l’occasione, Selvaggia Roma utilizzerà il suo vero nome, Sabrina Haddaji.

L’ex gieffina Selvaggia Roma, dopo aver fatto parte del cast di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip si appresta a debuttare come attrice. Sarà infatti la protagonista di Napule, il docufilm diretto dal regista cult Enzo G. Castellano. Il docufilm, avrà lo scopo di sottolineare le differenze della Napoli bene del Vomero e della periferia della città, in particolar modo di Scampia.

Nel frattempo, il regista Enzo G. Castellani che vanta nella sua carriera titoli come Vado…l’ammazzo e torno, Il ritorno di Sandokan, Quel maledetto treno blindato e molti altri, si è complimentato con l’ex gieffina Selvaggia Roma con queste parole:

Selvaggia è una ragazza sensibile, piena di entusiasmo e voglia di fare. Si sta impegnando molto nonostante sia una debuttante. Ha una grande voglia di ascoltare ed eseguire e per me è anche un piacere poter dirigere una giovane promettente come lei.

Nel docufilm diretto a Enzo G. Castellani, Selvaggia Roma utilizza il suo vero nome, Sabrina Haddaji. Infatti, l’ex gieffina è nata da madre italiana e padre tunisino. Ma ricordiamo che l’esperienza al Grande Fratello Vip e la partecipazione al docufilm Napule non sono le uniche apparizioni della giovane in tv.

Infatti, nel 2011 appare nel programma Uomini e Donne. Segue poi la sua partecipazione a Temptation Island nel 2017 fino ad arrivare a far parte del cast di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre Selvaggia Roma, prima delle sue apparizioni televisive, ha partecipato a numerosi spot pubblicitari trasmessi in Giappone. E già a quei tempi, si preparava a studiare recitazione.