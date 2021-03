Ex velina convola a nozze in America: ecco di chi si tratta

Ludovica Frasca ha pronunciato il fatidico Sì. L’ex velina, infatti, è convolata in gran segreto a nozze con il marito Frank Faricy. La cerimonia, molto semplice e fuori dall’ordinario, ma molto romantica, si è svolta negli Stati Uniti. Tuttavia, comunque, c’è il desiderio di replicare il lieto evento anche in Italia.

Fiori d’arancio per Ludovica Frasca. L’ex velina del tg satirico Striscia la Notizia è convolata a nozze con il marito Frank Faricy, imprenditore nel campo dell’intelligenza artificiale. Una cerimonia che si è tenuta in gran segreto in municipio negli Stati Uniti. Nozze molto intime e fuori dall’ordinario, come anche dichiarato sui social dalla stessa Ludovica Frasca:

Lo abbiamo fatto. Solo noi due e quattro amici. E’ stato unico e speciale… Eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri).

Il dettaglio particolare delle nozze sono state senza dubbio le fedi. Infatti, proprio i protagonisti del lieto evento hanno costruito gli anelli con dei cavi elettrici:

I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank.

Nella cerimonia che si è svolta in gran segreto negli Stati Uniti, e poi annunciata da Ludovica Frasca sui social, l’ex velina ha indossato un abito bianco in satin, insieme ad una giacca bianca che ha coperto le spalle nude.

Il fatidico sì dell’ex velina Ludovica Frasca e suo marito Frank

Anche suo marito Frank è apparso molto elegante, indossando un abito grigio scuro e una camicia bianca. La Frasca, inoltre, ha raccontato il momento del fatidico sì come un momento unico in cui esistevano solo loro due:

In quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto I do, perché quello che contava era sigillare la nostra promessa.

L’ex velina, inoltre, esprime il grande desiderio di replicare la cerimonia in Italia appena si uscirà dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo il questo periodo: A riguardo ha dichiarato: