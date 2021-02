Fabrizio Corona ammette candidamente: “Lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”

Arrivano le dichiarazioni dell'uomo: "Asia Argento viene a casa mia ogni 15 giorni e dorme con me"

Fabrizio Corona sta vivendo un periodo molto particolare. Doveva sposare l’imprenditrice Lia Del Grosso ma, a quanto pare, le cose per l’ex re dei paparazzi sono cambiate. Oggi torna a parlare del suo rapporto con l’attrice Asia Argento con la quale ha avuto un breve flirt in passato. I due, come dichiarato dallo stesso Corona, sembrano essersi ritrovati.

Fabrizio Corona sta vivendo un periodo molto intenso dal punto di vista affettivo grazie ad una sua vecchia fiamma. Stiamo parlando dell’attrice Asia Argento. E, anche se l’ex re dei paparazzi non definisce con chiarezza il loro rapporto, fa delle importanti rivelazioni sulla donna.

Queste sono state le parole di Fabrizio Corona riguardo il legame con l’attrice:

Ci siamo ritrovati. Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me.

Sono queste le dichiarazioni dell’uomo fatte al settimanale ‘Novella2000’ anche se non inquadra più dettagliatamente il rapporto che li lega:

[…] Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento.

Dunque Fabrizio Corona sembra essersi ritrovato con la sua ex fiamma. Inoltre, il loro rapporto sembra aver preso una piega differente rispetto a come si erano lasciati in passato.

Fabrizio Corona e il matrimonio con Lia Del Grosso

Dettaglio particolare, però, è che durante l’intervista Fabrizio Corona non sembra menzionare il matrimonio con l’imprenditrice Lia Del Grosso con la quale sarebbe dovuta convolare in secondo nozze. La data dell’evento doveva essere annunciata a febbraio ma il rapporto dell’uomo con Asia Argento ha distolto l’attenzione dei media sul grande evento. Infatti, le foto pubblicate su Instagram che ritraggono l’ex re dei paparazzi con l’attrice hanno fatto sì che il matrimonio con la donna venisse spostato nel dimenticatoio.