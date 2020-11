Fabrizio Corona coglie ancora una volta tutti di sorpresa. La vita dell’ex re dei paparazzi è come un avvincente romanzo: non sai mai cosa ti aspetta al capitolo successivo. Stavolta niente violazioni di legge, niente provocazioni spudorate. La notizia riguarda la vita privata: a quanto pare il bad boy per eccellenza si sposerà per la seconda volta, dopo il tentativo naufragato anni fa con Nina Moric. Lei sarebbe la manager Lia Del Grosso, 47 anni.

Fabrizio Corona: 180 giorni di tempo per convolare

A sganciare la bomba è il sito Dagospia, che ha riportato le pubblicazioni, con data 19 novembre 2020, delle nozze affisse nel comune di Milano. Al momento non è indicata alcuna data di matrimonio, ma, di legge, gli sposi hanno 180 giorni di tempo per convolare, dall’uscita delle carte.

All’improvviso una sconosciuta

La news è giunta senza nessun preavviso. Difatti, Fabrizio Corona non ha mai pubblicamente parlato di tale relazione, sebbene già da un po’ si mormorasse di un suo legame con la Del Grosso.

Gli ultimi, scioccanti, sviluppi danno un senso alla sibillina esternazione di Nina Moric, che negli scorsi giorni su Instagram aveva sostenuto che il suo ex sarebbe sposato con una signora di oltre 50 anni (aggiungendo peraltro che avrebbe una presunta relazione con la showgirl Mariana Rodriguez). Le storie più recenti di Corona risalgono a quella duratura con Silvia Provvedi e al fugace flirt con Asia Argento.

Chi è Lia Del Grosso

Chi è, insomma, la futura signora Corona? Pasqualina Del Grosso, proveniente da Verona, è l’amministratrice unica della Luxury Creative Agency, un’agenza di comunicazione con sede a Milano e nella città veneta che, tra l’altro, offre corsi per creare nuovi talenti.

Fabrizio Corona e Lia: come si sarebbero rivisti

In passato sarebbe stata aiuto chirurgo per un amico di Lele Mora. Lei e Fabrizio si sarebbero rincontrati presso la comunità di Don Mazzi, dove lui, dopo il rilascio dal carcere, ha trascorso un periodo.