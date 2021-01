Fabrizio Corona senza pudore: “Te lo sei rifatto?”

Quando spunta il nome di Fabrizio Corona, ecco sorgere puntuale una domanda: metterà prima o poi la testa a posto? Il bad boy per eccellenza dello spettacolo italiano si darà una regolata?

Fabrizio Corona: seduttore seriale

Scoperto e lanciato nel mondo dello showbiz dall’influente agente Lele Mora, il fu re dei paparazzi conquistò le prime pagine dei settimanali, grazie alle conquiste sentimentali. Da Nina Moric (che lo ha reso padre di Carlos Maria, oggi diciottenne) a Belen Rodriguez, in tante sono finite nella sua ragnatela.

The show must go on

La sete di potere, la fame di soldi e l’audacia hanno fatto salire Fabrizio Corona agli apici della popolarità. E, anche se ha passato un lungo periodo dietro le sbarre, ancora oggi è una star. La sua pagina Instagram è, ad esempio, seguitissima con oltre 1 milione e 200 mila followers.

I social media hanno assunto la funzione di una vetrina, dove il 43enne offre il suo personale “pièce” agli ammiratori. Non lo diciamo noi, ma lui stesso, come nella didascalia di una fotografia in cui è ritratto in compagnia di Asia Argento, che recita: “The show must go on”. Lo show deve, insomma, andare avanti, nonostante tutto.

Battute frizzanti

In particolare, un video apparso tra le sue stories ha “ammaliato” la platea, per via del linguaggio diretto e pungente con cui si rivolge all’interlocutrice. La (co)protagonista del filmato è una certa Francesca Persi. Stabilire quale ruolo occupi per Fabrizio non è possibile, anche se è piuttosto evidente la affinità. Le battute scambiate sono frizzanti e denotano un certo grado di complicità.

Fabrizio Corona sfacciato

Corona chiede a bruciapelo, e con insistenza, alla donna se si fosse rifatta il seno. In un primo istante lei pare ridere alla provocazione, tuttavia in seguito, non appena si rende conto di essere ripresa, sembra tradire un po’ di imbarazzo. La sfacciataggine di Corona non ha confini!