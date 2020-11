L'ex re dei paparazzi spara a zero contro personaggi dello spettacolo e della politica

Indomabile, inarrestabile, incontrollabile. Fabrizio Corona torna ad alimentare le chiacchiere sulla sua persona. Prima le voci di corridoio (smentite dal diretto interessato) sul suo presunto matrimonio con Lia Del Grosso, una donna di 47 anni del Veneto.

Fabrizio Corona asfalta i Ferragnez

Quindi un affondo spietato su una della più note coppie italiane: i Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni anche se “poco svegli”, saprebbero usare i mezzi di comunicazione, come il presidente uscente degli USA Donald Trump, sebbene abbia vinto Biden. Quello che fanno – insinua – è tutto studiato a tavolino.

Pena per Lele Mora

Evidentemente non pago delle dure parole, aggiunge che se fosse stato un agente di fotografi come lo era prima, qualche foto compromettente di Fedez se la sarebbe certamente portata a casa. Ad opinione di Corona, il rapper andrà a letto con la moglie una volta ogni due mesi. A lei di fare l’amore non fregherebbe niente.

In un’intervista rilasciata a Mowmag, Fabrizio Corona svaria tra diversi temi. Su Lele Mora racconta di averlo visto, per sbaglio, tre mesi fa. Gli è sembrato un estraneo, gli fa pena, perché si atteggerebbe come se fosse ancora quello di una volta, ma ormai Fabrizio lo considera il nulla.

Un fiume in piena

I protagonisti del mondo dello spettacolo dal 1995 al 2005 sarebbero tutti finiti. Il botto, però, lo fa con Simona Ventura, la quale, stando all’ex re dei paparazzi – farebbe fatica ad arrivare a fine mese. Al contrario, Alfonso Signorini lo ritiene un uomo di potere, mentre il leader della Lega Matteo Salvini la persona più inutile che esista sulla faccia della terra. E per concludere in “bellezza”, ad Andrea Iannone dà del povero “sf****o”.

Fabrizio Corona non tollera Andrea Iannone

La cosa più triste sarebbe che per stare con Belen Rodriguez, lo sportivo spendeva 3 milioni di euro l’anno e adesso la conduttrice di Tu Si Que Vales sta con uno (Antonino Spinalbanese, ndr) che se passano un fine settimana insieme spendono 80 euro al massimo. A questo punto, qualcuno dei soggetti chiamati in causa risponderà pubblicamente?