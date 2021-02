Fabrizio Corona torna in carcere? Attesa la decisione del giudice: cosa avrebbe combinato l’ex re dei paparazzi questa volta

Rischio di ritorno in carcere per l'ex re dei paparazzi. Ecco cosa sta succedendo

Fabrizio Corona rischia di tornare nuovamente in carcere. Attualmente agli arresti domiciliari, l’ex re dei paparazzi potrebbe tornare dietro le sbarre per aver commesso alcune violazioni. Il giudice Marina Corti ha chiesto la revoca del differimento pena. Si attende la decisione del Tribunale.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, rischia di tornare in carcere. Il tutto per aver commesso alcune violazioni. Si attende ora la decisione del Tribunale che dovrà decidere se l’uomo dovrà tornare in carcere. Nel frattempo, il giudice Marina Corti, ha chiesto la revoca del differimento pena.

Ma cosa ha combinato questa volta Fabrizio Corona, per il quale è stato chiesto il ritorno in carcere? Stando a voci di corridoio, sembra che l’uomo si stia occupando di due delle vittime che hanno denunciato l’imprenditore Alberto Genovese, in carcere con l’accusa di violenza sessuale. Ricordiamo che già un anno fa, il giudice Marina Corti aveva diffidato Fabrizio Corona dalla partecipazione a programmi televisivi.

Ma questa volta, lo stesso giudice ha chiesto la revoca del differimento pena a causa delle presunte violazioni da lui commesse.

Fabrizio Corona dopo l’uscita dal carcere nel 2019

Come tutti ricorderete, nel 2019 Fabrizio Corona uscì dal carcere di San Vittore per scontare la sua pena in un istituto di cura e successivamente agli arresti domiciliari, nella sua casa a Milano. Riguardo un suo presunto ritorno in carcere, l’ex re dei paparazzi si era così espresso:

Prego Dio che mi aiuti a non tornare in carcere perché sarebbe la morte per mio figlio, a me non me ne frega niente. Non voglio che sia un atto di pietà.

Sono state queste le parole dell’uomo riguardo un possibile ritorno in carcere. Dunque, se il Tribunale decidesse il ritorno dietro le sbarre per l’uomo sarebbe un duro colpo al cuore. Nelle ultime settimane, a sostenerlo, ci sarebbe l’amica Asia Argento con cui l’uomo ha uno speciale rapporto d’amicizia.