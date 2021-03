Federico Fashion Style contro la nota opinionista: “Ma la cattiveria di questa donna?”

Nel corso delle ultime ore Federico Fashion Style si è visto protagonista di un gossip che ha lasciato tutto il web a bocca aperta. Si tratta delle dichiarazioni shock che il famoso parrucchiere ha rilasciato nei confronti di Antonella Elia, a seguito dell’intervento di quest’ultima a Live Non è La D’Urso. Ecco il commento che ha creato scalpore.

Dopo essere intervenuta come ospite a Live Non è La D’Urso, Antonella Elia è tornata di nuovo al centro di numerose polemiche. Questa a commentare l’ultima ospitata nel noto salotto domenicale di Barbara D’Urso è stato Federico Lauri, da tutti conosciuto come Federico Fashion Style.

Nell’ultima puntata di Live Non è La D’Urso gli ospiti sono stati numerosi come sempre. Tra questi abbiamo potuto vedere Antonella Elia la quale è entrata nel salotto domenicale di Barbara D’Urso insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane. Entrambi non hanno temuto il giudizio delle cinque sfere, al contrario hanno rilasciato dichiarazioni che non sono passate in osservato ai telespettatori.

Inizialmente l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato delle sue accuse nei confronti di Samantha De Grenet ed è stata fortemente criticata dagli sferati a causa delle sue parole shock nei confronti della showgirl.

In un secondo momento, gli ospiti del noto programma di canale 5 hanno portato alla luce la relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane e il fatto che i due siano tornati insieme dopo vari mesi di tira e molla. Proprio in questo esatto momento, l’ex concorrente di Tempatation Island ha affermato che a lei stessa non importerebbe che il suo fidanzato la tradisca.

A seguito di queste dichiarazioni che sono diventati virali nel web nel giro di poche ore, Federico Fashion Style non ci ha pensato due volte a esprimere la propria opinione in merito all’episodio:

Quanto è cattiva.

Queste sono le parole del famoso parrucchiere romano che ha rilasciato sulle sue Instagram Stories e che ha voluto condividere con tutti i suoi fan. Antonella Elia risponderà alle severe critiche? Non ci resta che scoprirlo!