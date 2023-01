Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay? L’indiscrezione

Da quando hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, Federico Fashion Style e l’ex compagna Letizia Porcu sono diventati i personaggi più chiacchierati delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore un altro gossip è piombato sul parrucchiere più famoso d’Italia. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay? Non si placa il gossip attorno all’hairstylist più chiacchierato del momento che in queste ultime ore avrebbe fatto coming out a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. A rendere pubblica la notizia è stato l’Investigatore Social Alessandro Rosica il quale ha confermato le numerosi voci in circolazione.

Stando a quanto emerso, pare che Federico Fashion Style sarà presente a il giorno 21 gennaio nel salotto di Silvia Toffanin. Qui pare che il parrucchiere parlerà del famoso coming out di cui si parla tanto in questo periodo e che tanti aspettavano già da un po’.

Questo è quanto rivelato dall’Investigatore Social:

Federico Fashion Style ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia.

Oltre a ciò, pare che il parrucchiere più famoso d’Italia parlerà anche della famosa vita parallela, gossip che in queste ultime settimane ha inondato le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Non ci resta che attendere la prossima puntata di Verissimo per scoprire cosa avrà da dire Federico Lauri.

Federico Fashion Style, l’ex compagna Letizia Porcu esce allo scoperto con il nuovo compagno

Se da un lato l’hairstylist è pronto per dire finalmente la sua verità, dall’altro l’ex compagna Letizia Porcu ha ritrovato l’amore. La donna, infatti, si è mostrata al fianco del produttore musicale Vincent Arena.

Dopo i numerosi gossip la coppia ha finalmente deciso di uscire allo scoperto. Qualche giorno fa, infatti, Letizia Porcu ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto che la ritrae in compagnia del suo nuovo amore.