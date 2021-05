Federico Rossi, il racconto del suo dramma a Verissimo

Il cantante ha parlato del suo problema con l'alcol in presenza di Paola Di Benedetto

Sabato 8 maggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, programma campione di ascolti del sabato pomeriggio. Tra i tanti ospiti presenti nel suo salotto, Silvia Toffanin ha accolto Federico Rossi e la sua fidanzata Paola Di Benedetto. Durante il colloquio il cantante ha raccontato un periodo particolarmente buio della sua vita.

Federico Rossi si è messo a nudo nel salotto di Verissimo dove, in presenza della sua fidanzata, ha svelato il suo dramma con l’alcol, raccontando anche come ha superato questo brutto periodo. Proprio la sua Paola Di Benedetto, presente con lui in studio durante l’intervista, ha dato una spinta all’ex componente del duo Benji e Fede ad abbandonare questo brutto vizio.

Dopo i drammi familiari che lo hanno colpito, Federico Rossi è caduto in uno stato di depressione che lo ha spinto ad accogliere nella sua vita alcuni vizi. Tutto ciò ha determinato la rottura di alcuni rapporti, come quello con la sua fidanzata Paola Di Benedetto. Ecco le parole del cantante:

Sono caduto in una depressione pesantissima. Mi sono trasferito a Milano, e la cosa è peggiorata. Facevo cose senza rendermene conto, ho iniziato a bere più del dovuto, ero sempre euforico. Da qui i problemi sono diventati ingestibili. Ero molto litigioso con tutte le persone più importanti della mia vita: mia madre, Paola e Ben.

Successivamente, a raccontare il periodo buio attraversato da Federico è stata proprio la sua fidanzata, Paola Di Bendetto, che ha dichiarato:

Federico aveva bruciato varie tappe della sua vita e nella bolla del successo non sapeva più chi era. Ho deciso di lasciarlo perché non era più la persona di cui mi ero innamorata.

Ad un certo momento, però, qualcosa è cambiato. Anche la pandemia ha contribuito ad allontanare il cantante dai vizi. A riguardo Federico Rossi ha dichiarato: