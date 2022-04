Dopo due settimane dall'intervento per il tumore al pancreas, Fedez è tornato in ospedale per la prima visita di controllo: la foto

Sono trascorse due settimane dall’operazione di Fedez. Dopo la notizia del tumore, la vita del rapper ha preso una piega inaspettata. Ma fortunatamente l’intervento ha avuto il successo sperato.

Credit: fedez – Instagram

Poche ore fa, il cantante ha aggiornato i suoi numerosissimi fan sulle sue condizioni di salute. Dopo due settimane è tornato in ospedale per la visita di controllo e si è mostrato sorridente accanto ai suoi medici.

Piccola visita di controllo a due settimane dall’operazione. Con la mia gang di chirurghi preferita.

Fedez è tornato a vivere e a stringere tra le braccia i suoi amati bambini, Leone e Vittoria.

Il suo annuncio aveva sconvolto il mondo dello spettacolo. Un tumore neuroendocrino del pancreas, scoperto in tempo. È stato costretto a ricoverarsi all’ospedale San Raffaele di Milano e a sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione della massa e di una parte del pancreas.

Il suo chirurgo ha spiegato che nel suo caso, sono riusciti ad intervenire in tempo e che ora la star dovrà sottoporsi a controlli periodici, per assicurarsi che non ci sia una ricaduta. E se così dovesse essere, grazie ai tempestivi controlli, sarà possibile intervenire nuovamente prima che la malattia attacchi il corpo in modo più aggressivo. In questi casi, nulla è più importante della prevenzione.

Per tutto il suo difficile percorso, Fedez ha sempre potuto contare sul supporto e l’amore della sua Chiara Ferragni, che ha trascorso ogni giorno in ospedale per stringere la sua mano e continuare a ripetergli che tutto sarebbe andato bene e che presto sarebbero tornati dalla loro meravigliosa famiglia.

Non solo, il rapper ha ricevuto affetto e incoraggiamento anche dai suoi colleghi, dai suoi amici e dai suoi incredibili fan.

Oggi è tornato a casa e dopo la foto sorridente in ospedale, è possibile dedurre che la visita di controllo sia andata bene.