Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Riccardo Pozzoli che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. L’ex storico fidanzato di Chiara Ferragni è diventato papà. A dare il meraviglioso annuncio è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nella serata di ieri 6 novembre 2021 è nato il primo figlio di Riccardo Pozzoli. Dopo nove mesi in cui la sua compagna mostrava sui social le foto del suo bellissimo pancione, Gabrielle Casunesil e il noto imprenditore sono finalmente diventati genitori.

Riccardo Pozzoli è un noto imprenditore, un volto celebre nel mondo del web anche per essere stato il fidanzato di Chiara Ferragni. L’influencer più famosa al mondo ha compiuto i suoi primi passi nel bussiness proprio con lui. Qualche anno dopo però i due si sono separati, sia sentimentalmente che professionalmente.

Adesso entrambi hanno due vite diverse e due bellissime famiglie. L’ultimo arrivato è il figlio dell’imprenditore, Romeo, il quale è nato dalla relazione con la modella Gabrielle Caunesil. Riccardo ha annunciato la nascita di suo figlio sul suo profilo Instagram. Nella didascalia si legge:

All’improvviso, la vita ha assunto un nuovo significato. Benvenuto Romeo Pozzoli Caunesil E grazie, migliore mamma della Terra Gabrielle per averlo portato nella nostra vita.

Nello scatto in questione appare in una clinica il celebre imprenditore abbracciare la sua compagna la quale ha lasciato un commento da cui traspare che non tuto è andato per il meglio. Queste le sue parole:

E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Sei il miglior papà e al miglior supporto. Non ce l’avrei fatta senza di te.

Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni: cosa accomuna i loro figli

Tuttavia c’è un dettaglio che accomuna la moglie di Fedez e Riccardo Pozzoli e che di certo non è passato in osservato ai fan. Entrambi hanno deciso di dare al loro figli sia il cognome del padre e sia quello della madre. Infatti il nuovo arrivato si chiama Romeo Pozzoli Caunesil.