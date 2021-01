Filippo Nardi ancora contro Maria Teresa Ruta: “In puntata piangeva, poi però…”

Era entrato nella Casa del Grande Fratello con lo spirito di rivalsa. Ma la partecipazione di Filippo Nardi al reality è finita in tempi record. Tutto per alcune frasi choc, insultanti e ingiuriose, verso Maria Teresa Ruta. Un comportamento disdicevole che ha aizzato la furia del web nei confronti del nobile.

Filippo Nardi ripeterebbe le frasi

Negli istanti precedenti l’estromissione dal gioco Filippo Nardi si diceva sinceramente pentito. Ma le nuove dichiarazioni proferite indicherebbero il contrario. Intervistato da Giada De Miceli a Non Succederà Più, ha affermato che ripeterebbe le stesse frasi sul conto della Ruta, perché lei stessa ne ha riso, sebbene in puntata abbiano voluto lasciar passare un differente messaggio.

È una persona esibizionista e rumorosa, ha dichiarato. Con lei non sarebbe facile la convivenza, ha ammesso Filippo, che accusa la giornalista e conduttrice di essere una giocatrice e una bugiarda.

Piano tattico

Filippo Nardi è convinto che Maria Teresa non fosse offesa sennò con gli autori si sarebbe lamentata in confessionale. Insomma, il comportamento della Ruta sarebbe stato frutto di un piano tattico, teso esclusivamente a danneggiarlo.

Amarezza per il negato diritto di replica

Alfonso Signorini darà ulteriormente eco al 51enne oppure preferirà metterci una pietra tombale sopra? Di recente criticato da Antonella Elia, l’ex gieffino ha espresso amarezza per non aver avuto la possibilità di replicare alle accuse che gli sono state mosse, costategli la squalifica dal programma.

Filippo Nardi: istruzioni sul linguaggio da utilizzare

Appena varcata la porta rossa, temeva proprio la possibilità di lasciarsi sfuggire frasi sbagliate, senza manco accorgersene. Difatti gli autori avevano ragguagliato ciascun concorrente sul linguaggio da utilizzare all’interno dello show. Bisognava prestare attenzione. Per tale motivo spesso chiedeva agli autori se tutto stesse andando per il meglio ma non avrebbe mai ricevuto risposta, pertanto non immaginava sussistessero problemi.