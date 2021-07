Fiori d’arancio per la nota giornalista: la foto in abito bianco

Nella giornata di domenica 4 luglio Alessandra Viero, nota giornalista e conduttrice di Quarto Grado, ha pronunciato il fatidico sì. I fiori d’arancio sono stati preannunciati in una delle puntate della trasmissione di Rete Quattro. La giornalista ha poi pubblicato alcuni scatti della cerimonia in cui si mostra felice insieme a suo marito.

Alessandra Viero è convolata a nozze con il compagno Fabio Riveruzzi. I fiori d’arancio sono stati celebrati nella giornata di domenica 4 luglio a Roma tramite rito civile in Campidoglio. Molto elegante l’outfit scelto dalla giornalista per la celebrazione della cerimonia. La conduttrice di Quarto Grado ha optato per una tuta bianca, semplice ed elegante.

Il matrimonio, celebrato tramite rito civile a Roma, è stato molto intimo e con pochi invitati. La giornalista ha poi voluto condividere alcuni scatti della cerimonia sulla sua pagina Instagram in cui è possibile notare la felicità di Alessandra Viero accanto a suo marito.

Il matrimonio tra la giornalista e suo marito Fabio Riveruzzi rappresenta il coronamento di un sogno. La coppia ha alle spalle una relazione solida e stabile e, prima del matrimonio, il loro amore è stato coronato dall’arrivo del piccolo Roberto Leone, il loro bimbo nato quattro anni fa.

Fiori d’arancio per Alessandra Viero: gli auguri della redazione di Quarto Grado

Alessandra Viero ha voluto condividere la notizia delle nozze durante la chiusura della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 2 luglio. Visibilmente emozionata, la giornalista ha comunicato la notizia dei fiori d’arancio con queste parole:

Mi fa piacere condividerla con voi che siete la mia seconda famiglia.

Non sono potuti mancare gli auguri della redazione di Quatro Grado, a partire dall’amico e collega Gianluigi Nuzzi. Il giornalista, infatti, ha voluto dedicare un pensiero speciale alla collega prima ancora che la giornalista rivelasse qualche informazione in più sulle sue nozze. Anche la redazione del programma ha voluto fare gli auguri alla coppia per i fiori d’arancio: