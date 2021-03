Fiori d’arancio per la showgirl, convolata a nozze con il suo manager

Fiori d’arancio per Sara Tommasi. La nota showgirl, infatti, domenica 21 marzo ha sposato il suo manager Antonio Orso. La cerimonia si è svolta con rito civile presso Massa Martana, in provincia di Perugia. Da tempo la showgirl teneva aggiornati i propri fan sui social riguardo il grande giorno.

Sara Tommasi e il suo manager Antonio Orso hanno pronunciato il fatidico sì. La cerimonia si è tenuta domenica 21 marzo a Massa Martana, provincia di Perugia. Il matrimonio si è celebrato con rito civile e inoltre, la cerimonia è stata molto intima. Come anche dichiarato dalla nota showgirl, hanno assistito al lieto evento poche persone.

Sui social aveva annunciato i fiori d’arancio con queste parole:

In tanti ci hanno chiesto ed è giusto precisare come si svolgerà il matrimonio. Domenica, nel Borgo Medievale di Massa Martana, io e Antonio ci sposeremo, con Rito Civile nel pieno rispetto delle norme Covid.

Dunque è stato un matrimonio semplice a all’insegna dell’intimità quello che si è svolto tra Sara Tommasi e il marito Antonio Orso.

Dalla prova trucco alla scelta dell’abito, Sara Tommasi ha tenuto costantemente aggiornati i suoi followers riguardo il grande giorno. Inoltre, la showgirl ha sottolineato l’intimità dello svolgimento della cerimonia a causa della pandemia da coronavirus. Ha tuttavia aggiunto che i festeggiamenti verranno celebrati, se possibile a giugno.

Per il grande giorno Sara Tommasi ha optato per un bellissimo abito bianco dell’atelier Paola D’Onofrio. A rendere speciale l’abito un decolleté in pizzo e in organza, come documentato dagli scatti pubblicati da ‘Novella 2000’. Non è passato inosservato, inoltre, il coprispalla in pelliccia.

Dopo la pronuncia del fatidico sì, Sara Tommasi e il marito Antonio Orso hanno continuato la loro giornata speciale presso la Vallantica Resort & spa, come anche testimoniato dalle Instagram stories pubblicate dalla showgirl, in attesa dei grandi festeggiamenti che, per quanto possibile, dovrebbero svolgersi a giugno.