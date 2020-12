Sara Tommasi si sposa a marzo, l’annuncio a sorpresa. Ecco chi è il futuro marito

Sara Tommasi si è a quanto pare lasciata il periodo peggiore della sua vita ormai alle spalle. La showgirl ha vissuto anni davvero tormentati, coinvolta in cattivi giri. La parentesi buia appartiene però al passato e l’ultimo annuncio che la riguarda vira in tale direzione. Dopo essere caduta nel tunnel della droga, dei film per adulti e della depressione, finalmente il sole splende su di lei.

Sara Tommasi convolerà all’altare

La notizia più bella è arrivata proprio nelle scorse ore, quando, inizialmente mediante un noto giornalista e direttore di magazine, è emerso un grosso cambiamento. Difatti, fra pochi mesi Sara Tommasi convolerà all’altare! Eh già, pure lei avrebbe trovato l’anima gemella, il compagno ideale, che le ha permesso di recuperare fiducia in sé stessa.

Indiscrezione vera

Secondo quanto trapelato, Saretta si unirà in matrimonio al suo manager. Il primo a rivelarlo, sulle colonne di Libero, è stato Roberto Alessi (Novella 2000). E dalla sua pagina Instagram la diretta interessata ha adesso confermato l’indiscrezione.

In alcune delle sue storie di Instagram ha condiviso degli articoli in cui si annunciavano le presunte nozze tra lei e il suo agente. La data è già stata scelta: il 21 marzo 2021!

L’ammissione a Barbara d’Urso

Come abbiamo già ricordato, gli ultimi anni sono stati particolarmente turbolenti per la bella Sara Tommasi. Lo scorso anno fu ospite nel salottino di Barbara d’Urso, dove aveva ammesso di aver commesso tanti sbagli ma di essere stata anche vittima di sfruttamento e abusi. Frequentazioni poco raccomandabili l’hanno spinta nelle sabbie mobili, ma ha saputo venirne fuori..

Sara Tommasi: con chi si sposerà

Fra pochi mesi si sposerà con il suo manager Antonio Orso, una persona da lei stessa definita speciale. E il ritorno in tv? Erano circolati rumors riguardo a una eventuale partecipazione a un noto reality show, che fosse il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi (passato a Ilary Blasi). Le sarà concessa una seconda chance?