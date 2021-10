Francesca Cipriani come Tata Francesca al Grande Fratello Vip, ecco il look da urlo in occasione di Halloween

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Francesca Cipriani che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta dell’esuberante look che la celebre showgirl ha indossato al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 29 ottobre. Siete curiosi di sapere di quale abito si tratta? Scopriamolo insieme!

Ieri venerdì 29 ottobre è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Le vicende che accadono nel celebre programma condotto da Alfonso Signorini sono sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta ad essere protagonista di un gossip è Francesca Cipriani la quale, in occasione di Halloween, ha sfoggiato un outfit da paura. Ecco i dettagli.

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani è una delle concorrenti più amate dal pubblico. Dopo aver perso un dente e aver sbagliato il colore della tinta per i capelli, la celebre showgirl non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Senza alcuna ombra di dubbio, i suoi look all’interno della casa più spiata d’Italia non passano mai in osservato agli occhi dei telespettatori.

Infatti durante la puntata di venerdì 29 ottobre, in occasione dell’arrivo di Halloween, la gieffina ha deciso di trasvestirsi da un’icona degli anni Novanta. Si tratta di Tata Francesca, la travolgente protagonista del film La Tata. Francesca Cipriani ha indossato un abito leopardato con orlo asimmetrico e corsetto in vita il quale metteva in risalto la scollatura.

Francesca Cipriani ha deciso di abbinare il tutto ad altri due accessori: un paio di sandali neri con il plateau e orecchini scintillanti. Tuttavia c’è stato un dettaglio che ha attirato l’attenzione del pubblico più di tutto quanto. Si tratta della fascia per capelli, un vero tocco degli anni Novanta.

Con il suo esuberante look sembra proprio che Francesca Cipriani abbia voluto omaggiare la sua omonima Francesca Cacace. Vi ricordate di lei? Stiamo parlando della protagonista del telefilm La Tata. Insomma la concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini non poteva scegliere di meglio in occasione dell’arrivo di Halloween.