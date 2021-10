Nina Moric come non l'avete mai vista: È irriconoscibile, Instagram si infiamma di commenti!

Siete curiosi di vedere il nuovo look di Nina Moric targato Federico Fashion Style? In tutta la sua carriera televisiva Nina Moric non ha mai smesso di apparire con look decisamente diversi: dai corti estremi alle maxi lunghezze, dalle tinte scure ai riflessi chiari e lo testimonia il suo profilo Instagram.

La trasformazione di Nina Moric oggi

Anche questa volta si è completamente fidata del suo amico Federico Fashion Style, nonché noto hair stylist delle vip e della tv che ha subito pubblicato una foto su Instagram che ha fatto impazzire letteralmente il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Federico Fashion Style ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui la modella croata appare con una chioma ondulatissima, lunghissima e biondissima: “Ti adoro”, ha commentato lei riferendosi al parrucchiere. Il post è stato travolto e sommerso di commenti da parte di fan e follower alla vista del cambio look che fa risaltare ancora di più i suoi occhi chiari: “Bellissimo biondo, stupendi”, si legge. E ancora: “Bellissima”, “Sei un mito”, “Strepitoso”. Decisamente diversa Nina Moric, a colpo d’occhio, sembra quasi un’altra. Ma è o non è uno schianto anche biondissima?

La carriera di Nina Moric

La showgirl di origine croata, classe 1976, ha fatto il suo primo esordio nel mondo della moda nel 1996, quando ha partecipato al concorso Look of the year: è proprio qui che Nina Moric ha potuto dimostrare la sua personalità e la sua bellezza. Si fa notare anche in tv, in programmi e in reality e, certo, poi c’è il matrimonio con Fabrizio Corona e la nascita del loro figlio Carlos Maria. Indimenticabile, poi, quando appare nel videoclip della canzone Livin la vida loca di Ricky Martin. Era il 1999 e quando si trasferisce poi a Milano e viene notata da Gianni Versace, che le permette di sfilare sulle più importanti passerelle.

