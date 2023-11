Francesco Totti, la dichiarazione choc sulla separazione con Ilary: le sue parole

In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Francesco Totti si è reso protagonista di una dichiarazione choc in merito alla sua ex moglie. La coppia, dopo ben venti anni di amore e la nascita di tre figli, si è separata e adesso tutti si chiedono cosa ne sarà di loro.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla separazione della conduttrice de L’Isola Dei Famosi e Francesco Totti, quest’ultimo è tornato a parlare in merito alla sua precedente vita sentimentale. Oltre a parlare della sua carriera e del suo futuro professionale, l’ex capitano della Roma ha rilasciato qualche dichiarazione inedita sulla sua ex moglie.

Raggiunto dai microfoni del “Corriere della Sera”, Totti ha affermato di voler riuscire a trovare un equilibrio con la sua ex moglie per il bene dei loro figli:

Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore



Nonostante adesso i due abbiano preso due strade diverse, Totti ha ricordato quanto è stato importante la storia d’amore che ha vissuto con Ilary Blasi. Queste sono state le parole con cui ha concluso l’intervista:

So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti.

Francesco Totti: la separazione con Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata abbastanza burrascosa. Adesso i due hanno preso due strade diverse: la conduttrice de L’isola Dei Famosi è fidanzata ufficialmente con Bastian Muller, un celebre imprenditore, mentre l’ex capitano della Roma ha iniziato una convivenza con Noemi Bocchi.