Francesco Totti paparazzato con Noemi Bocchi mentre visitano la nuova casa

A seguito della turbolenta separazione con Ilary Blasi, Francesco Totti ha ritrovato di nuovo l’amore con Noemi Bocchi. Dopo alcuni mesi di frequantazione, la coppia ha deciso di andare a convivere insieme. A dimostrarlo sono stati alcuni scatti pubblicati dal settimanale “Chi” che ritraggono i due visitare un lussuoso appartamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesco Totti ha archiviato completamento il matrimonio con Ilary Blasi ed ha ritrovato la serenità con un’altra donna, Noemi Bocchi. La nuova coppia non smette di far parlare di sé sui social, soprattuto a seguito delle numerose indiscrezioni in merito alla convivenza.

Infatti, l’ex calciatore e la sua nuova fidanzata sono in cerca di una nuova casa che possa diventare il loro nido d’amore. Di recente alcuni paparazzi hanno fotografato i due in giro per Roma in compagnia delle loro rispettive figlie, Isabel e la figlia di Noemi Bocchi.

Stando a quanto sostiene il settimanale condotto da Alfonso Signorini, la coppia avrebbe puntato un appartamento super lussuoso in cui iniziare una convivenza. Queste sono state le parole riportate dal giornale:

Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione.

Francesco Totti: la relazione con Noemi Bocchi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione all’inizio dell’estate 2022. Nel frattempo che i loro rispettivi legali si occupano degli accordi di separazione, la reazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi si fa sempe più seria. Stando a quanto dichiarato da Totti, la frequentazione con l’attuale fidanzata sarebbe iniziata a Capodanno e poi consolidata a marzo.