Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: ecco cosa ha dichiarato

Le parole dell'ex calciatore: "Non sono stato io a tradire per primo"

Da quando hanno annunciato la notizia della separazione dopo ben 17 anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi sono stat i personaggi più chiacchierati di questa ultima estate. Ancora oggi i giornali di cronaca rosa non fanno altro che parlare della loro separazione, dal momento che emergono costantemente nuovi dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni Francesco Totti sta facendo molto parlare di sé in seguito ad un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Qui l’ex calciatore ha svelato alcuni retroscena riguardo la separazione da Ilary Blasi. In particolar modo, l’ex capitano della Roma ha ripercorso le varie tappe che lo hanno poi portato al divorzio dalla conduttrice.

Stando alle sue parole, la crisi tra Totti e Ilary Blasi è iniziata tra lo scorso marzo e aprile:

Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire.

Il brutto momento che l’ex calciatore è stato costretto ad affrontare è stato poi aggravato dal morte di suo padre a causa del Covid, per poi sottolineare il fatto che la sua ex moglie, durante i momenti difficili, non c’è stata. A riguardo Francesco Totti ha dichiarato:

Mia moglie, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente.

Francesco Totti e la rivelazione su Noemi Bocchi

L’intervista è proseguita con l’ex calciatore che ha svelato tutta la verità sul rapporto con Noemi Bocchi. Stando alle sue parole, i due si conoscevano già per via del padel e, giorno dopo giorno, il legame si è consolidato. Questo è quanto dichiarato dall’ex calciatore:

La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo.

Nell’intervista Francesco Totti racconta anche dei sospetti riguardo un presunto tradimento da parte di Ilary Blasi. Da qui la sua decisione di controllare il cellulare della sua ex moglie:

Sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno […] Non l’avevo mai fatto in vent’ anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro.

Al momento Ilary Blasi ha scelto di rimanere in “ e di non replicare alle parole rilasciate dal suo ex marito.