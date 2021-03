Furto in casa e sequestro dei familiari mentre è in campo: ecco cosa è successo al noto calciatore

Una storia davvero drammatica quella successa al calciatore del Paris Saint Germain Angel Di Maria. Durante il match contro il Nantes, infatti, il noto calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo da gioco dopo aver appreso la notizia del furto in casa e del sequestro dei familiari per un breve periodo di tempo.

Angel Di Maria, noto calciatore del Paris-Saint-Germain è stato vittima di un furto in casa mentre si stava svolgendo il match PSG-Nantes. Non solo, i malviventi responsabili del furto hanno compiuto un gesto davvero drammatico. Infatti, i familiari del giocatore, moglie e figlie, presenti in casa durante lo spaventoso episodio, sono stati vittima di un sequestro da parte dei malviventi per un breve periodo di tempo.

Il dirigente del Paris-Saint-Germain, Leonardo, è stato il primo ad apprendere la terribile notizia. Successivamente, Leonardo è sceso dalla tribuna fino in campo per comunicare a Mauricio Pochettino la necessità di sostituire Angel Di Maria in modo da metterlo al corrente della notizia.

E proprio l’allenatore ha immediatamente ordinato la sostituzione, accompagnando il noto calciatore negli spogliatoi per spiegargli l’accaduto. Il tutto davanti alle telecamere che hanno immortalato tutti i momenti della comunicazione della terribile notizia.

Siamo dispiaciuti di aver perso tre punti, ma il gruppo era preoccupato per cose di cui probabilmente siete già a conoscenza. Non è una scusa, ma c’è stato un insolito calo di energia. Abbiamo parlato tra noi ma non di quello che è successo in campo.

Sono state queste le parole dell’allenatore Mauricio Pochettino dopo il termine della partita che ha visto la sconfitta del Paris-Saint-Germain.

Furto in casa di Angel Di Maria, anche i genitori di Marquinhos vittima di un sequestro

Nella stessa serata in cui il calciatore del PSG Angel Di Maria ha subìto un furto in casa e il sequestro dei familiari mentre era sul campo, anche i genitori di Marquinhos hanno subìto lo stesso tragico gesto.

Con la differenza, però, che la notizia al calciatore è stata comunicata soltanto a fine partita. I due episodi di furti in casa ai danni dei calciatori del PSG non sono stati gli unici. Da qualche mese, infatti, alcuni dei calciatori sono vittima di furti in casa. L’ultima volta, per esempio, era toccato a Mauro Icardi.