Un vero e proprio lutto quello vissuto da Gabriel Garko in questi giorni. Suo padre Claudio è scomparso dopo aver combattuto contro una brutta malattia. A dare l’annuncio della triste notizia è stato l’attore stesso sulla sua pagina Instagram. Ecco l’ultimo saluto rivolto da Gabriel sui social a papà Claudio.

Qualche giorno fa Gabriel Garko aveva dato l’annuncio che suo papà non stava bene. Qualche ora fa, invece, la notizia della scomparsa. Una serie di foto di suo papà da giovane con un messaggio molto breve ma intenso:

Così Gabriel Garko ha voluto annunciare la scomparsa di suo papà Claudio via social.

Claudio Oliviero, ex pasticcere, da tempo combatteva con una brutta malattia, come dichiarato dallo stesso Gabriel Garko. L’attore, però, non aveva rilasciato alcun dettaglio riguardo i problemi di salute con cui suo papà combatteva da tempo.

Sono stati molti i messaggi di cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia di Gabriel Garko. Tanti, infatti, sono stati i commenti lasciati sotto l’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Tra questi spiccano quello di Eva Grimaldi, sua amica da sempre, e di Rosalinda Cannavò.

Queste sono state le loro parole:

Scrive Eva Grimaldi, al cui commento si aggiunge quello di Rosalinda:

In un recente intervista, il noto attore aveva dichiarato come la sua famiglia reagì al coming-out. Queste sono state le parole dell’attore riguardo la vicenda:

Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto. Ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa