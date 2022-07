Gabriel Garko nuovo concorrente di Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Senza ombra di dubbio Gabriel Garko è uno degli attori più amati all’interno del mondo dello spettacolo. In queste ultime ore l’attore è tornato ad essere al centro delle principali pagine di cronaca rosa per un gossip che lo riguardo. Questo autunno, infatti, potremmo vederlo come concorrente a Ballando con le Stelle.

Gabriel Garko sarà un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle? Stando alle ultime informazioni circolanti in rete, pare che l’attore abbia accettato la richiesta della padrona di casa Milly Carlucci. C’è dunque la possibilità che questo autunno potremmo vedere l’attore nei panni di uno dei ballerini del programma Rai.

Ballando con le Stelle, Gabriel Garko sarà un nuovo concorrente?

Nonostante l’estate sia arrivata, e con essa lo stop dei principali programmi televisivi, Milly Carlucci sta lavorando sodo per formare il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i primi nomi ufficiali, oltre a quello di Iva Zanicchi, sembra esserci quello di Gabriel Garko.

Ricordiamo che l’attore ha già partecipato al programma come ballerino per una notte. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Gabriel Garko abbia accettato con gioia la richiesta di Milly Carlucci per il ritorno in tv nel suo programma.

Come già anticipato, Iva Zanicchi sarà una concorrente ufficiale del programma. In un’intervista rilasciata a Fanpage, la cantante ha dichiarato:

Io dico sempre che la curiosità è la molla per rimanere giovani. Almeno nel cervello, nel fisico oh, uno lotta ma bisogna anche arrendersi. Per adesso non mi arrendo, ma questa è una grande prova. O mi portano via la prima sera in barella, oppure vado fino alla fine per vincere.

E, concludendo, la Zanicchi ha dichiarato: