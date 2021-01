Gaia Gozzi rompe il silenzio e mostra per la prima volta il fidanzato su Instagram. L’avete riconosciuto? È famoso anche lui

Per la prima volta in assoluto Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, rompe il silenzio e mostra il fidanzato sui social. Il suo nome è Daniele Dezi, che ha prodotto e scritto insieme a lei ‘Cuore amaro’, il brano con cui la cantante parteciperà a Sanremo 2021.

Un anno fa festeggiava la sua vittoria al programma Amici di Maria De Filippi. Oggi, un anno dopo, la giovane Gaia è pronta per partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda, dopo non poche indecisioni, dal 2 al 6 marzo.

Seguitissima su Instagram dove può contare più di 700 mila followers, Gaia Gozzi si mostra felice accanto al fidanzato Daniele Dezi. Di professione musicista e produttore musicale, Daniele Dezi è il compagno di Gaia Gozzi da qualche mese. Inoltre, è produttore di Coez e chitarrista nelle date dei concerti fatti dal cantautore.

Dopo mesi di rumors la cantante esce allo scoperto mostrandosi sui social insieme al produttore musicale Daniele Dezi, in arte ‘Orang3’. A svelare la presenza del produttore nel cuore della cantante è stato ‘il Vicolo delle News’ che, dopo una serie di indizi, aveva indicato Daniele Dezi come l’uomo che ha rapito il cuore della ragazza.

Gaia Gozzi e la partecipazione al Festival di Sanremo

Gaia Gozzi sarà tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 marzo nel rispetto assoluto delle norme anti-Covid. La cantante si presenterà con un brano dal titolo ‘Cuore Amaro’ alla cui scrittura ha partecipato proprio il compagno Daniele Dezi.

Nel frattempo, prima dell’inizio dell’avventura al Festival di Sanremo, Gaia Gozzi, che ha scalato le classifiche italiane con i suoi successi quali ‘Coco Chanel’ e ‘Chega’, si gode l’amore del compagno che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.