Nel corso delle ultime ore è arrivata una bella notizia riguardante Gaia Lucariello. Dopo aver trascorso circa un mese in ansia e preoccupazione per il Covid, la moglie di Simone Inzaghi è finalmente guarita. L’esperienza di questa malattia l’ha segnata per sempre ma adesso la ragazza può tornare a sorridere e ad abbracciare la sua famiglia.

Il Coronavirus continua a far paura. Numerosi sono i personaggi televisivi che sono stati contagiati dal virus. Tra questi ultimi c’è anche tutta la famiglia Inzaghi. In particolare la moglie dell’allenatore, Gaia Lucariello ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale a causa della malattia. La ragazza, dopo circa un mese, è finalmente guarita e lei stesso lo ha annunciato sui social a tutti i suoi fan.

A distanza di circa 27 giorni Gaia Lucariello è guarita dal Coronavirus e può riprendere a vivere la sua quotidianità con suo marito ed i suoi figli. La moglie di Simone Inzaghi attendeva da non poco l’esito negativo del tampone e dopo circa un mese di contagio è arrivato.

Lei stessa ha deciso di annunciarlo sul suo profilo Instagram a tutti i suoi fan. Nel messaggio postato in rete la donna ha descritto tutte le emozioni che l’avevano accompagnata fino a quel momento. Queste sono le sue parole:

27 giorni per essere negativa… 27 giorni inspiegabili e indimenticabili, ma oggi piango di gioia perché tu caro Covid sei finalmente fuori dal mio corpo e adesso posso baciare i miei figli e mio marito senza sosta!

Inoltre, la stessa Gaia Lucariello ha ribadito quanto sia stato importanteper lei il ritorno alla quotidianità, soprattutto riabbracciare i suoi figli e suo marito. Tuttavia, tempo fa aveva annunciato sempre sui social la sua positività al Covid-19.

La moglie di Simone Inzaghi ha dovuto anche trascorrere alcuni giorni di ricovero all’ospedale Spallanzani. Come da protocollo, suo marito, l’allenatore della Lazio, è stato in isolamento dallo scorso 7 aprile. L’uomo ha saltato le partite di campionato contro Verona, Benevento e Napoli ed è tornato in panchina in occasione della sfida contro il Milan.