Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste più amate del trono over della trasmissione pomeridiana Uomini e Donne. Da oltre 10 anni la dama è presente nello studio alla ricerca del vero amore anche se sono molte le delusioni amorose da lei ricevute. Data la sua lunga permanenza nel programma, abbiamo imparato a conoscere molto bene la dama soprattutto per quanto riguarda il suo privato.

In questi giorni ha avviato una conoscenza con il cavaliere Aldo il quale ha dichiarato di essersi sentito corteggiato da Gemma. Infatti, stando al racconto di Aldo, la dama ha ben pensato di cantargli al telefono il brano Je T’aime…moi non plus. Complice, forse, anche la vincita dell’ultima sfilata in cui la dama è riuscita a conquistare la prima posizione.

Per la sua lunga permanenza all’interno della trasmissione, abbiamo imparato a conoscere il privato di Gemma. Ma non tutti, però, sono a conoscenza che la dama del trovo over ha una bellissima nipote. Lei si chiama Carola ed è la figlia di una delle due sorelle di Gemma.

Come anche da lei stessa dichiarato, Gemma è molto legata ai suoi nipoti. La dama, inoltre, è anche molto attiva sui social in cui non perde occasione per immortalare i suoi momenti di vita. Tra questi, lo scatto con la bellissima Carola risalente al giorno della sua laurea.

Il post in questione, presente sulla sua pagina Instagram, presenta anche una didascalia in cui zia Gemma si dichiara molto orgogliosa e felice di sua nipote per il traguardo raggiunto. Infatti, la ragazza ha raggiunto il traguardo della laurea con il massimo dei voti.

Gemma Galgani, il rapporto con Tina Cipollari

Gemma Galgani è senza dubbio uno dei personaggi di punta di Uomini e Donne anche per i litigi che la dama deve affrontare con Tina Cipollari. Infatti, l’opinionista si è sempre rivelata scettica nei confronti della donna alla quale, nel corso della trasmissione, rivolge delle accuse che si rivelano poi essere fonte di discussione.