Da anni Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del programma di canale 5 Uomini e Donne. Entrata nel parterre femminile circa 10 anni fa, la vita sentimentale della bionda torinese ha interessato sin da subito i telespettatori del programma. Molto attiva sui social, dove può contare più di 500 mila followers, qualche giorno fa la dama del trono più famoso d’Italia si è resa protagonista di un momento amarcord.

Sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua bellezza ed eleganza. Qualche giorno fa la protagonista indiscussa di Uomini e Donne ha condiviso un video del passato risalente al 1986.

Oggetto delle immagini condivise sulla sua pagina Instagram è il ricordo di una vacanza in Kenya che Gemma Galgani ha fatto proprio in quell’anno. Come possiamo notare dal video, la dama del trono più famoso d’Italia non sembra essere molto cambiata.

Oggi Gemma ha 71 anni ed è bellissima. Le immagini in questione sottolineano comunque il grande fascino della donna presente già negli anni passati. In quegli anni, Gemma era sposata con Francesco D’Acqui, figlio di un armatore.

Come da lei stessa dichiarato, la coppia scappò insieme nel 1972 convolando a nozze. Tuttavia, però, poco dopo i due decisero di separarsi. Nonostante questa separazione, a livello burocratico Gemma e Francesco continuarono ad essere marito e moglie per molto tempo.

Inutile dire come il video condiviso da Gemma abbia raggiunto in pochissimo tempo molte reazioni. Sono stati molti coloro che hanno voluto fare i complimenti alla dama di Uomini e Donne per la bellezza e l’eleganza che la donna sfoggiava già in quegli anni. Ad accompagnare le immagini in questione, una citazione di Claudia Cardinale: