Gianni Sperti non nasconde l’affetto per la dama del trono over: “Mi piacerebbe conoscerla meglio…”

In occasione di un'intervista, Gianni Sperti rilascia alcune dichiarazioni inedite su Ida Platano

Senza alcuna ombra di dubbio Gianni Sperti è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista, l’ex ballerino ha dichiarato di provare un particolare affetto per una celebre dama del trono over. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti non ha mai nascosto di essere affezionato a Ida Platano. Il noto opinionista, spesso e volentieri ha preso le difese della donna andando anche contro Tina Cipollari.

In questa nuova edizione di Uomini e Donne, l’ex ballerino ha dimostrato molta comprensione e vicinanza nei confronti della dama. Tuttavia, in occasione di un’intervista rilasciata al Magazine del programma condotto da Maria De Filippi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito all’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. Nel dettaglio, l’uomo ha rivelato di essere curioso di conoscerla meglio. Queste sono state le sue parole:

Mi piacerebbe conoscerla meglio. […] E’ una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei.

Gianni Sperti difende Ida Platano: ecco cosa è successo nella puntata del 7 ottobre

A dimostrare l’affetto che Sperti prova nei confronti di Ida Platano è stato ciò che è accaduto nel corso della puntata andata in onda venerdì 7 ottobre 2022. La donna siciliana è tornata al centro dello studio per la questione legata a Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua la quale ha iniziato una conoscenza con Alessandro Vicinanza.

Alla luce di questo, Ida Platano si è shierata contro di lui. Successivamente Roberta e Ida si sono rese protagoniste di un’accessa discussione per la quale è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi, Infatti, mentre che Sperti prendeva le difese della donna, la conduttrice ha invitato le dame ad abbracciarsi.