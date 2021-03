GF Vip, accade per la prima volta nella storia del programma, i concorrenti increduli

Ha spazzato via ogni record di durata, ma anche il GF Vip 5 si accinge alla conclusione. Per l’ultima buonanotte, prima di lasciare i concorrenti che hanno reso memorabile la quinta edizione del reality show di Cinecittà, la regia ha dato agli inquilini un breve messaggio, appena prima che si recassero a dormire.

GF Vip: augurio di sogni d’oro

Una voce dalla regia augura sogni d’oro ai vipponi per l’ultima notte, salutando così i massimi artefici del successo ottenuto negli ascolti. Un pensiero conciso ma che attesta quanto il Grande Fratello Vip in corso ancora per poco sia stato speciale e di grande fortuna. Mai prima gli autori in regia avevano interagito a tal punto con i partecipanti, attraverso messaggi, scherzi, gaffe e persino qualche provocazione.

Inventati vari espedienti

Nel corso del GF Vip 5 la regia è intervenuta in molteplici occasioni. Che si trattasse di convocare un concorrente in confessionale o chiedergli di sostituire le batterie del microfono, le menti dietro al progetto hanno inventato vari espedienti.

Celebre fu una “dritta” impartita, durante una partita a carte, a Stefania Orlando per indicarle le carte del suo avversario, un momento che strappò un sorriso alla casa intera. La buonanotte di alcune ore fa chiude le “intrusioni” del GF Vip 5, che passerà ai posteri non solamente a causa della sua longevità.

Ne sono rimasti in cinque

Amicizie, rivalità, tradimenti e rappacificazioni hanno scandito i mesi di messa in onda del programma. A contendersi la vittoria restano Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Saranno i voti del pubblico a stabilire chi ne uscirà trionfatore.

GF Vip: 100 mila euro in palio

In palio un montepremi di 100 mila euro, la metà dei quali andrà in beneficenza a un’associazione scelta dal vincitore. Un anno fa, nel pieno della pandemia, dopo essersi aggiudicata il televoto decisivo contro Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto stabilì – generosamente – di devolvere tutto il montepremi per sostenere la lotta al Coronavirus.