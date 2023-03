GF Vip, alcuni vipponi sono assenti nel parterre degli eliminati: il motivo

Nel corso della puntata del “GFVip“ andata in onda lunedì 6 marzo 2023 Alfonso Signorini si è reso protagonista di una sfuriata nei confronti dei concorrenti. Tuttavia, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza in studio di alcuni gieffini eliminati. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Nel corso degli ultimi giorni, i comportamenti aggressivi e violenti e il linguaggio volgare da parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scatenato l’indignazione generale. Alla luce di questo, Piersilvio Berlusconi è intervenuto interrompendo la replica del reality show sul canale La5.

La puntata del GFVip andata in onda ieri 6 marzo 2023 non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, il direttore di “Chi Magazine” non ha potuto fare a meno di rimproverare i vipponi affermando che, se verranno superati di nuovo i limiti, ci sarà l’espulsione. Queste sono state le sue parole:

Per queste ragioni, lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset e io mi associo, credo che sia doveroso chiedere scusa al pubblico a casa che ci guarda. Avete e abbiamo dato un brutto spettacolo, uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti. Se entrate nelle case non in punta di piedi ma a gamba tesa, non siete ospiti graditi. Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi.

Tuttavia, conseguenze sono ricadute anche sui gieffini eliminati tranne che per Antonino Spinalbese, Wilma Goich e Ginevra Lamborghini. Ma perchè gli altri sono completamente spariti dallo studio?

Il presentatore del Grande Fratello Vip non ha affrontato tale argomento nel corso della diretta. Infatti, si è solo limitato a citare gli ospiti presenti senza aggiungere ulteriori dettagli. In ogni modo, sembra che il motivo della loro assenza sia legata ad alcune modifiche apportate al reality show per pore a quest’ultimo un impostazione più sobria.