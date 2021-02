GF Vip, Alda D’Eusanio nella bufera per alcune frasi dette nella casa rischia la squalifica

Quest’ultima edizione del GF Vip è ormai agli sgoccioli. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha ufficializzato la fine della trasmissione prevista per il 1 marzo. Nonostante ciò, la casa più spiata d’Italia ha visto l’ingresso di un nuovo concorrente a pochi giorni dalla chiusura. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio la quale, a poche ore dall’ingresso nella casa, si è già resa protagonista di alcune polemiche.

Dunque la giornalista e opinionista televisiva è una nuova concorrente di quest’ultima edizione del GF Vip. Ma la sua permanenza in casa potrebbe non prolungarsi a causa di una squalifica immediata per alcune frasi offensive da lei stessa pronunciate.

In seguito alla polemica insorta per le frasi razziste citate dalla donna, questa volta sono le frasi rivolte a Maria Teresa Ruta e al suo ex marito Amedeo Goria che hanno fatto infuriare i fan più fedeli del programma e che ora chiedono fermamente la squalifica di Alda D’Eusanio dal gioco.

In particolar modo sono state alcune frasi dirette verso l’ex marito della Ruta, Amedeo Goria, che hanno fatto infuriare i telespettatori e il popolo del web. Queste sono state le parole pronunciate dalla D’Eusanio:

Maria Teresa è così bella, ma sua marito è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste.

E a queste dichiarazioni aggiunge:

Maria Teresa è una persona da scoprire. La conoscevamo per un matrimonio che… un cesto di lumache ha meno corna di lei.

Verso la squalifica di Alda D’Eusanio dal GF Vip?

Dunque le frasi pronunciate da Alda D’Eusanio verso il giornalista Amedeo Goria sono state ritenute offensive e ora si chiede la squalifica immediata della donna dal GF Vip. Da ricordare che lo stesso destino è toccato a colleghi che sono stati coinvolti in situazioni simili. Per cui quale sarà la decisione che prenderà il padrone di casa Alfonso Signorini?