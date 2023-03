GF Vip, Antonino Spinalbese confessa: “Ecco cosa farò dopo il Grande Fratello”

Antonino Spinalbese è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni l’ex concorrente del reality ha rilasciato una lunga intervista a ‘Chi’ dove si è messo a nudo raccontato alcuni aspetti sul suo futuro lavorativo e sul rapporto con Belen Rodriguez. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Dopo essersi raccontato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Antonino Spinalbese ha rilasciato una lunga intervista al giornale diretto da Alfonso Signorini, ‘Chi’. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni retroscena sull’incontro con la figlia Luna Marì e sul rapporto con la madre della piccola, Belen Rodriguez.

Al giornale diretto da Alfonso Signorini Antonino Spinalbese ha svelato il motivo per cui la storia tra lui e la showgirl argentina è giunta al capolinea. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene.

Ma non è finita qui. Dopo aver rivelato alcuni retroscena anche su Ginevra Lamborghini, l’hairstylist ha fornito al giornale alcuni dettaglio in merito al suo futuro lavorativo. Da un po’ di tempo ormai Antonino Spinalbese ha lasciato il suo lavoro da hairstylist per dedicarsi al mondo dell’imprenditoria.

In merito al suo futuro lavorativo, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha svelato:

Il mio sogno, fin da piccolo, è stato quello di lavorare in radio. L’amore per questo mezzo mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade al giorno d’oggi. Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me.

Non ci resta dunque che attendere se Antonino Spinalbese riuscirà a realizzare il suo sogno più grande, quello di lavorare in radio.