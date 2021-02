GF Vip, arriva la bella notizia per Dayane Mello ma lei ancora non lo sa

Il GF Vip è ormai agli sgoccioli. Lunedì 1 marzo, infatti, sapremo chi sarà il vincitore di questa lunga edizione. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente Dayane Mello che si è rivelata una sorpresa anche sui social.

Spesso, infatti, il Grande Fratello Vip permette ai concorrenti di acquistare più popolarità rispetto a quella che già hanno. E questo succede soprattutto sui social, più precisamente su Instagram. Infatti, in questo mondo virtuale, il numero di followers per alcuni concorrenti è davvero impressionante.

Tra i gieffini che hanno avuto un drastico aumento di followers su Instagram c’è proprio Dayane Mello, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, da un’analisi dei dati fatta riguardo la sua pagina Instagram è stato notato un esponenziale aumento dei followers.

Confrontando il numero di seguaci prima dell’entrata nella casa più spiata d’Italia e nella situazione attuale, si può osservare come il numero di followers della modella brasiliana abbia subìto un drastico aumento. Da notare, infatti, che prima dell’entrata nella casa del GF Vip, Dayane Mello contava su Instagram poco meno di centomila followers.

Nella casa, però, la svolta. Infatti, attualmente la pagina Instagram della modella brasiliana può contare più di 700 mila followers. Dunque, il suo profilo, dall’inizio del reality fino ad ora, ha visto un aumento di seguaci in maniera impressionante. In particolar modo, negli ultimi giorni, in cui la modella brasiliana ha dichiarato il suo amore per Rosalinda, i fan su Instagram sono cresciuti notevolmente.

Infatti, la modella brasiliana in questa occasione ha conquistato più di 200 mila followers. Molti utenti, tuttavia, sostengono che il suo successo virtuale sia dovuto alla polemica con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Infatti, i due gieffini hanno attaccato duramente Dayane Mello per aver mandato al televoto Rosalinda dopo le sue confessioni.