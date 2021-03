GF Vip, cambio drastico di look per Rosalinda Cannavò, la trasformazione è impressionante

Novità per la gieffina che mostra sui social il suo nuovo look e l'amore per Andrea Zenga

Nonostante il GF Vip sia ufficialmente terminato ormai da qualche giorno, i concorrenti del reality sono ancora tra i personaggi più chiacchierati del momento. Sui social hanno mostrato il loro ritorno a casa e i vari incontri con le persone più care. Inoltre, non è mancata la condivisione dei vari momenti di vita quotidiana.

C’è aria di novità nella vita dell’ex gieffina Rosalinda Cannavò. Infatti l’attrice oltre a vivere la sua storia d’amore con Andrea Zenga è stata protagonista di un importante cambiamento. La giovane, infatti, come mostrato da lei stessa sui social, si è recata dal parrucchiere per mettere in atto un cambio look.

Il cambiamento dell’attrice, dunque, non è passato inosservato al popolo del web. In particolar modo, Rosalinda Cannavò sentiva il bisogno di mettere in atto un’ innovazione riguardo i suoi capelli. Per cui ha deciso di dar loro una forma diversa e su di lei è stata realizzata una tecnica che prende il nome di raggio di sole.

Dunque, moltissimo novità nella vita di Rosalinda non solo per quanto riguarda l’aspetto ma anche per la storia d’amore che sta vivendo con Andrea Zenga. Ricordiamo che il loro amore è nato proprio all’interno della casa del GF Vip. Ad oggi, dunque, sembra proprio che i due vogliano viversi e continuare la loro relazione anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Inizia un nuovo capitolo per l’attrice dopo aver chiuso definitivamente la sua relazione con lo storico fidanzato Giuliano. Una Rosalinda nuova come dimostrano anche i post pubblicano da lei stessa su Instagram.

Comando io.

È questo quello che scrive l’attrice sui social, indice del fatto che ora è proprio lei a prendere in mano le redini della sua vita e nessun’altro.

Nel frattempo, si gode il suo nuovo amore con Andrea Zenga con il quale è felice e pronta per iniziare la sua sua nuova vita.