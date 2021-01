GF Vip, Cecilia Capriotti contro una concorrente: puzzette notturne?

È entrata al Grande Fratello solamente da una manciata di giorni, ciononostante Cecilia Capriotti ha già stretto alcuni legami dentro la Casa. In particolare, ha trovato immediatamente una ottima intesa con Tommaso Zorzi. Tra battute e risate, i due hanno spesso degli scambi spiritosi e non si fanno problemi a prendere in giro gli altri concorrenti.

Cecilia Capriotti: una vampata disarmante

Ieri, sabato 2 gennaio 2021, l’attrice si è confidata al risveglio con l’influencer riguardo ad un problema affrontato nella notte per via di Carlotta Dell’Isola. Secondo la modella, infatti, nel letto che condivide con lei, l’ex protagonista di Temptation Island si sarebbe “liberata”, producendo una “vampata disarmante”!

Gas puzzolenti

Nel corso della mattinata Cecilia Capriotti ha desiderato raccontare a Zorzi della disavventura occorsa in piena notte. Stando alla sua testimonianza, infatti, mentre era in camera, la co-inquilina avrebbe emanato dei gas veramente puzzolenti. Una vampata disarmante, rifacendoci alle considerazioni. Nel mentre, la star del web, che ascoltava in “religioso” silenzio, ci ha voluto vedere giusto.

Alla richiesta di delucidazioni, la Capriotti ha risposto scendendo maggiormente nei dettagli. Alla Dell’Isola ha domandato se le fosse fuoriuscito qualcosa: stava “morendo”!

Scatenate le risate

Tuttavia, Carlotta ha negato qualsiasi cosa. Forse – ha commentato la Capriotti – non si aspettava di stare male. Poi, però, Cecilia ha avanzato lamentele, date le condizioni in cui è stata costretta a dormire. Le è toccato addormentarsi tra il fetore, ha esternato, scatenando le risate di Tommaso e di Andrea Zelletta, il quale aveva, nel frattempo, cominciato ad ascoltare le confessioni della new entry.

Cecilia Capriotti: utenti divisi

Il discorso ha diviso gli utenti. Se c’è chi ha giudicato il momento e la vicenda parecchio divertenti, altri non hanno, infatti, gradito le parole negative espresse sul conto della povera Carlotta, che non meritava di essere presa in giro davanti alle telecamere.