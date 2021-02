Gf VIP: chi vincerà la finale del 1 marzo? A sorpresa, Wikipedia pubblica la classifica

Tre giorni. Tanto resta da trascorrere nella Casa del GF Vip per i concorrenti. E affiora insistente una domanda: chi trionferà? Il reality, riaffidato ad Alfonso Signorini dopo l’esperimento della passata edizione, ha infranto ogni record di durata.

GF Vip: chi siederà sul trono?

Per ben sei mesi i vipponi hanno dato spettacolo davanti alle telecamere e il pubblico brama dal desiderio di conoscere chi siederà sul trono del vincitore. Come ogni anno, stanno impazzando i totonomi e le scommesse sono entrate nel vivo.

Testa a testa Mello-Pretelli

C’è chi pensa che ad affermarsi sarà la favoritissima Dayane Mello. Chi, invece, punta in Tommaso Zorzi. Tuttavia, qualche ora fa, sul noto portale Wikipedia, è apparsa la graduatoria finale del Grande Fratello Vip 5. Stando al sito, nel corso della serata conclusiva, prevista per il prossimo 1° marzo, ad avere la meglio dovrebbe essere proprio Dayane.

La modella brasiliana si imporrebbe in un testa a testa con Pierpaolo Pretelli, medaglia d’argento, mentre Tommaso Zorzi chiuderebbe in terza posizione. Giù dal podio, invece, Andrea Zelletta, Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Ricordiamo che nella semifinale di stasera le ultime due si affronteranno al televoto per stabilire chi meriti di proseguire la corsa.

Esito indeterminabile

Sebbene appaiano attendibili i piazzamenti, è corretto sottolineare come si tratti di una semplice classifica senza alcuna veridicità. Difatti, per conoscere il verdetto ci toccherà attendere ancora una manciata di giorni e il successore di Paola Di Benedetto nell’albo d’oro dello show lo scopriremo da vari televoti flash, il cui esito resta incerto e impossibile da determinare.

GF Vip: chi scatta dalla prima griglia

Poco ma sicuro, Dayane Mello parte in netto vantaggio su tutto il resto dei partecipanti. L’ex compagna di Stefano Sala gode del sostegno e dell’appoggio dal Brasile, il Paese dove è nata. Ciò ha alimentato vibranti polemiche sui voti provenienti dalla terra carioca.