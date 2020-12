GF Vip, concorrenti increduli: il provvedimento annunciato a poche ore dalla diretta

In prossimità della diretta arriva un importante annuncio

Fra pochissimo partirà una nuova puntata del GF Vip, naturalmente su Canale 5. L’appuntamento previsto per questa sera si preannuncia particolarmente infuocato. Difatti, nel corso della serata Alfonso Signorini, a nome della produzione, annuncerà una severa decisione presa nei confronti di uno dei concorrenti della Casa.

GF Vip: chi rischia

Al momento non è dato sapere con certezza di chi si tratti, né quale sia motivo dietro la scelta e l’inquilino reo di violare il regolamento. Tuttavia, in considerazione degli accadimenti degli scorsi giorni, viene logico pensare a Filippo Nardi, autore di dichiarazioni becere all’indirizzo di Maria Teresa Ruta.

Espressioni inqualificabili

Espressioni inqualificabili a sfondo sessuale che offendono non solo la sensibilità dell’intero pubblico femminile, ma di tutti i telespettatori. Il riferimento è a quanto successo qualche giorno fa nel reality. I vipponi sono radunati in stanza arancione. Maria Teresa crolla addormentandosi con la bocca aperta e la testa poggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli.

In quel momento il conte inglese coglie la palla al balzo per esprimere battute oscene sulla donna. I compagni, fra cui Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò (l’ex Adua Del Vesco) e Sonia Lorenzini propongono di scriverle, con un pennarello, qualcosa sulla fronte, ma non paiono aver pienamente compreso la gravità delle affermazioni di Filippo Nardi, che incalza ulteriormente.

Non un episodio isolato

Un’uscita non solamente volgare, ma anche dispregiativa e sessista. Ma non è stato un episodio isolato. In un altro frangente, Nardi si è lasciato scappare una frase parimenti offensiva sulla conduttrice.

GF Vip: parole umilianti

Atteggiamenti contro cui si sono schierati numerosi utenti, pronti ad invocare la cacciata di Filippo Nardi dalla trasmissione. In un’intervista concessa a FanPage.it pure la figlia Guenda Goria ha definito umilianti le parole proferite da Nardi, conscia che lo stesso GF si è indignato di fronte ai recenti accadimenti.