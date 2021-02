GF Vip, Dayane Mello ammette: "Ero sul water quando l'ho visto, ho infilato la mano e l'ho preso... l'ho appoggiato sulla cima del cestino"

Sono questi giorni particolari per i concorrenti della casa del GF Vip che si sono strettamente uniti al dolore di Dayane Mello per la prematura scomparsa del fratello Lucas. Tuttavia, però, gli animi dei concorrenti sono stati risollevati da alcuni episodi particolari e divertenti. Tra questi, l’incontro tra Giulia Salemi e un piccione che ha provocato non poche risate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Dunque, le dinamiche interne alla casa del GF Vip permettono di alleggerire il pesante clima che si respira al suo interno in questo momento. Un altro episodio particolare riguarda la stessa Dayane che si è resa protagonista di una vicenda divertente.

Infatti, come raccontato dalla stessa Dayane Mello, mentre la modella era in bagno ha notato sul fondo del cestino un pezzo di carta. Sul bigliettino, in realtà, c’erano delle parole di stima e affetto scritte da Rosalinda Cannavò verso l’inquilino Andrea Zenga.

E proprio nel cestino del bagno la nota attrice ha pensato di buttare la brutta copia. Ma qualcosa è andato storto. Infatti, Dayane, osservando la presenza del pezzo di carta sul fondo del cestino del bagno ha pensato di recuperare il foglio per vedere cosa ci fosse scritto.

Queste sono state le parole della modella:

Ero sul water quando ho visto in fondo al cestino una lettera. Allora ho infilato la mano e l’ho presa. Ho visto che si trattava del biglietto di Rosalinda per Andrea. Temendo che lui l’avesse gettato, l’ho appoggiato sulla cima del cestino per farglielo ritrovare.

La Mello non è stata l’unica, però, a vedere cosa ci fosse scritto nel biglietto. Infatti, anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno pensato di leggere la missiva dell’attrice rivolta all’inquilino Andrea Zenga. A questo punto, subito Samantha De Grenet e Andrea Zelletta hanno informato Rosalinda che ha reagito in modo non di certo piacevole. Queste sono state le parole rivolte a Dayane:

Ma come ti viene di infilare la mano nel cestino?

Niente di grave, comunque, visto che alla fine il tutto si è risolto con una grossa risata.