Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge ha accompagnato il marito William nel suo tour in tutto il Regno Unito e i suoi look come sempre sono impeccabili.

Kate Middleton accompagna il marito William nel lungo e intenso tour per tutto il Regno Unito; facendo le veci della regina Elisabetta, ancora “reclusa” al castello di Windsor.

Si tratta del Thank You Tour: oltre 2.000 chilometri tra Inghilterra, Scozia e Galles per ringraziare chi sta combattendo la pandemia da coronavirus. Un viaggio che, per la prima volta, la Duchessa di Cambridge fa con il marito a bordo del treno personale e solitamente riservatissimo della sovrana.

Video credit @theroyalfamilychannel

Un viaggio che avrebbe dovuto fare la Regina in persona, ma che le è stato sconsigliato proprio per la situazione sanitaria del Paese ancora in bilico, nonostante sia il primo in Europa ad aver cominciato la campagna vaccinale (e il secondo Paese al mondo saranno gli Stati Uniti).

Naturalmente, Kate Middleton ha prestato molta attenzione ai suoi look. Scegliendo mise tutte intonate in qualche modo al Natale.

Anche in queste cose può passare un piccolo segno di incoraggiamento e speranza. E la moglie del principe William (e i suoi consiglieri) lo sanno benissimo.

Non solo: per Kate Middleton si tratta della prima volta a bordo del Royal Train.

Solitamente l’unico altro senior Royal che vi ha accesso da solo è il principe Carlo. Ma per questa occasione, però, Sua Maestà ha fatto volentieri un’eccezione: il Thank You Tour ne vale la pena.

Per il tour di tre giorni la Duchessa ha scelto designer come Alexander McQueen e Catherine Walker e ha indossato diversi cappotti che i fan avevano già visto prima.

Tanti gli outfit sfoggiati dalla Middleton, ma due in particolare si sono fatti notare per il loro piglio ‘festive’. Merito del tradizionale tartan, che fa tanto Natale, e che Kate Middleton ha indossato in total look o come dettaglio chic per celebrare la tradizione.

A Cardiff, nel Galles, la Duchessa ha sfoggiato un’ampia gonna scozzese che arrivava alla caviglia con sciarpa tartan en pendant insieme a un lungo cappotto rosso di Alexander McQueen, un maglione a collo alto nero, stivali al ginocchio di suede ed eleganti guanti di pelle che la tenevano al caldo durante la visita all’aperto.

Per dare il via al Royal tour in treno, Kate Middleton aveva scelto un altro cappotto di Alexander McQueen, questa volta verde, con dettagli military style.

Anche in questo caso la Duchessa ha puntato sul tartan abbinando al look una sciarpa che aveva indossato per la prima volta durante il tour del Canada nel 2016. Anche in questo caso ha abbinato il tutto a stivali di camoscio e a dei guanti neri.

Foto: kensingtonroyal