GF Vip, Edoardo Tavassi apre un caso: Alfonso Signorini costretto ad intervenire

Edoardo Tavassi è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il nome del Vippone è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per aver sollevato dei dubbi in merito all’immunità di alcuni Vipponi.

Edoardo Tavassi contro il Grande Fratello Vip. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, il fratello di Guendalina Tavassi ha espresso i suoi dubbi in merito alle modalità con cui si sceglie l’immunità di alcuni dei concorrenti della casa più spiata d’Italia. Le parole dell’ex naufrago hanno richiesto l’intervento di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Alfonso Signorini, prima delle nomination, ha rivelato i nomi degli immuni della settimana scelti dagli altri gieffini: Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Per quanto riguarda invece le opinioniste, Orietta Berti ha deciso di dare la sua immunità a Oriana Marzoli mentre Sonia Bruaganelli ha scelto Antonella Fiordelisi.

I nomi degli immuni hanno generato alcuni dubbi nei confronti di Edoardo Tavassi le cui parole hanno costretto Alfonso Signorini ad intervenire. Queste sono state le frasi del gieffino a riguardo:

Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini… e perché? Perché è così. Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia di… e dici ‘allora facciamo quattro maschi

Continuando con le sue lamentele, il fratello di Guendalina Tavassi ha aggiunto:

Allora io faccio il nome di Sarah. A te non piace la motivazione, ma io non un ho rapporto con lei. Se poi mi metti tra i preferiti altri o mi elimini chi voglio nominare.

A questo punto è stato necessario l’intervento di Alfonso Signorini il quale ha spiegato al diretto interessato affermando che sono proprio i gieffini a scegliere a chi dare l’immunità, così come anche le opinionista Orietta Berti e Sonia Bruganelli.