GF Vip, ex concorrente che aveva abbandonato la casa si pente e dice di voler rientrare

Tutti la ricordano per la sua breve permanenza nella casa più spiata d’Italia durata solo 24 ore. Stiamo parlando di Flavia Vento, la concorrente che detiene il record di permanenza più breve nella casa del GF Vip. Infatti, tutti ricordiamo la sua uscita dal programma dopo solo 24 ore per la notevole nostalgia che provava per i suoi amici a quattro zampe.

Ma oggi Flavia Vento ci ripensa e in un post pubblicato sul suo profilo Instagram fa un’importante dichiarazione. Infatti, la showgirl dichiara di essersi pentita seriamente della sua scelta e che vorrebbe tornare ad essere nuovamente una protagonista del reality.

Queste sono le parole con cui Flavia Vento descrive il suo amaro pentimento e il forte desiderio di tornare nella casa del GF Vip:

Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita.

Dopo di che aggiunge:

L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un’altra edizione.

Dunque Flavia spera vivamente di poter essere presente in una nuova edizione del GF Vip in seguito al pentimento della sua breve permanenza nella casa nell’attuale edizione.

Le dichiarazione dell’ex gieffina continuano. Da quello che scrive su Instagram possiamo leggere:

Io ci voglio provare, non sapete quello che sto passando da quattro anni con i miei animali. Sono sola, ho trascorso 4 natali e 5 capodanni in totale solitudine per loro. Nella casa avrebbero parlato più di me, facevo audience e così via, avevo firmato un contratto ma avevo l’ansia e sono scappata via.

Dunque Flavia Vento, angosciata dal pensiero dei suoi cani, ammette di aver compiuto uno sbaglio e descrive il suo vivo desiderio di tornare ancora una volta protagonista del GF Vip. E se i suoi desideri si avverassero, si spera che la sua permanenza duri più a lungo dell’ultima volta.